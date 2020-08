Sul parabrezza dell'auto di Viviana Parisi è stata trovata una lesione. Gioele si è ferito nell'incidente?

Nell’automobile di Viviana Parisi è stata trovata una lesione sul parabrezza. A rivelarlo è stato il Corriere della Sera, che ha citato fonti della polizia scientifica. Questo nuovo dettaglio sul caso potrebbe confermare l’ipotesi che il piccolo Gioele possa essere rimasto ferito, forse gravemente, nell’incidente fatto sull’A20.

Gli accertamenti del procuratore di Patti hanno scoperto questa lesione sul parabrezza della macchina, che potrebbe essere il segno che qualcuno ha sbattuto in modo violento durante l’incidente.

Lesione sul parabrezza di Viviana Parisi

Secondo gli investigatori, alla luce di questo nuovo dettaglio, qualcuno a bordo dell’automobile potrebbe aver sbattuto violentemente la testa contro il vetro, creando la lesione che è stata trovata. L’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, però, ha escluso ferite sulla fronte, per cui l’ipotesi è quella che sia stato il piccolo Gioele, che non era legato al seggiolino, a finire contro il parabrezza quando la donna ha fatto l’incidente con il furgone.

Intanto, nei boschi di Caronia procedono le ricerche per trovare altri resti di Gioele.





I vigili del fuoco hanno iniziato a tagliare i rovi e a farsi largo tra le sterpaglie e la fitta vegetazione presente sul luogo, vicino al punto dove il 18 agosto un carabiniere in pensione ha trovato i resti di Gioele.

A soli 700 metri era stato trovato il cadavere di Viviana. Tutte le ipotesi restano valide, per non escludere nessuna pista. Il procuratore ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili in “casolari, allevamenti, abitazioni rurali e pertinenze ubicati in prossimità del luogo di ritrovamento del corpo e dei resti di Viviana Parisi e Gioele Mondello”. Gli esami saranno eseguiti con il lumino, in modo da trovare eventuali tracce ematiche e biologiche, con possibilità di procedere anche all’identificazione degli animali presenti tramite un prelievo salivare.