Maltempo Piemonte, chiesa completamente allagata

Il maltempo di queste ore non risparmia neanche la religione: in Piemonte, la chiesa di San Maurizio d’Opaglio (Novara) si è completamente allagata mentre si stava svolgendo un funerale.

All’interno della chiesa sono rimaste bloccate trenta persone, compreso il parrocco Massimo Volpati e la bara del defunto. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a posizionare delle passerlelle per trascinare fuori la salma e permettere alle persone di uscire dalla chiesa.

Nonostante le condizioni atmosferiche poco raccomandabili, il parroco ha deciso di terminare la funzione religiosa all’esterno della chiesa, sotto la pioggia.





Il maltempo al nord

Al Nord Italia il maltempo ha reso obbligatorio l’intervento dei Vigili del Fuoco in Lombardia,Veneto e Piemonte.

Quasi 500 gli interventi, soprattutto tra la serata di venerdì 28 agosto e sabato 29.

A Milano e nella Brianza, 195 gli interventi necessari per evitare allagamenti, smottamenti e per rimuovere alberi abbattuti dal vento o strutture divelte. Oltre 60 interventi anche a Brescia e Como. Al momento sono 75 gli interventi a Verona, Padova. In Piemonte la situzione è più contenuta ma concentrata soprattutto nella zona di Asti (40 interventi).