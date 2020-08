La mascherina in questione permetterebbe agli alunni di vedere il viso e le espressioni degli insegnanti.

Parlando di scuola nel corso di un’audizione alla Camera, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova mascherina trasparente. Miozzo ha dichiarato: “Stiamo valutando le caratteristiche delle mascherine trasparenti per gli operatori delle scuole materne e dei nidi”.

Tuttavia, la mascherina in questione potrebbe essere utilizzata anche dalle maestre della scuola primaria. Il vantaggio di queste nuove mascherine è che gli alunni avranno la possibilità di vedere meglio il viso e le espressioni facciali dei loro insegnanti.

Impellizzeri su scuola e mascherina trasparente

Tecnica della scuola ha intervistato il professor Salvatore Impellizzeri, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Italo Calvino di Catania. Impellizzeri, oltre a spiegare come utilizzare questa tipologia di mascherine, ha ribadito anche i benefici che dovrebbe garantire nel corso delle lezioni: “Grazie a questa mascherina gli alunni possono guardare in faccia molto più chiaramente l’insegnante che fa lezione”.

È ovvio come sia impossibile una cosa del genere, tramite una normale mascherina chirurgica.





C’è anche la mascherina di stoffa

Tuttavia, la mascherina trasparente non è l’unica che può essere utilizzata in classe. Per gli studenti è infatti prescritta la cosiddetta “mascherina di comunità”.

In poche parole, gli studenti possono partecipare alle lezioni, anche indossando una mascherina di stoffa portata da casa. Ricordiamo, intanto, come il commissario Domenico Arcuri abbia disposto la consegna di 11 milioni di mascherine al giorno. Oramai l’apertura della scuola è imminente: quasi tutte le regioni hanno concordato con il governo l’inizio delle lezioni a partire dal prossimo 14 settembre.