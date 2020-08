Ancora accertamenti nel bosco di Caronia. Nella notte sono state trovate con il luminol delle tracce di sangue. Non si sa se sono d’uomo o d’animale.

Continuano le indagini nel bosco di Caronia dove sono stati trovati il corpo di Viviana Parisi e Gioele. Delle tracce di sangue trovate con il luminol potrebbero darci qualche dettaglio in più sulla vicenda il cui mistero si sta infittendo.

Le tracce trovate dalla polizia scientifica sono state mandate al laboratorio di analisi. Dal risultato emergerà se si tratta di tracce ematiche umane o di animali. “Vedremo quello che emergerà da queste analisi, dobbiamo dire che tutti gli allevatori sono stati disponibili e che si è riusciti a fare le analisi agli animali”. Così ha annunciato l’avvocato Pietro Venuti che ha partecipato insieme alla Polizia Scientifica agli accertamenti notturni.



Viviana Parisi, trovate tracce di sangue

“Durante le ricerche eseguite ieri sono state trovate delle tracce ematiche con il luminol, ma non si sa se sono di animali o persone. Dovremo aspettare una decina di giorni per sapere i risultati”. Lo ha affermato l’avvocato Pietro Venuti legale della famiglia del marito della donna deceduta insieme al figlio di 4 anni nel bosco di Caronia. Resterà da chiarire, una volta arrivati i risultati se si tratta di resti di sangue appartenuti all’uomo o all’animale.

Nel frattempo il procuratore di Patti Angelo Cavallo ha fatto sapere che l’ultima ipotesi sulla morte di Gioele nell’incidente stradale sta perdendo consistenza. “Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue. Non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele.

Come già detto in precedenza, questo ufficio prosegue tuttora le indagini in ogni direzione, senza tralasciare alcuna ipotesi”