Precipita dal quarto piano di un condominio a Bolzano: morto bimbo di 2 anni. Inutili i soccorsi, per il piccolo non c'è stato nulla da fare

Un tragico incidente, con una vittima troppo, troppo piccola. È ciò che è accaduto nel pomeriggio di domenica 30 agosto a Bolzano: un bimbo di soli due anni è morto precipitando dal quarto piano di un edificio in Viale Europa. Inutili i soccorsi, giunti sul luogo dell’incidente.

Bambino precipita dal quarto piano

Un incubo di molti genitori è diventato realtà, nel condominio di Viale Europa 82, a Bolzano. A interrompere lo scorrere di una tranquilla domenica pomeriggio è stato un tragico incidente: un bambino, di appena due anni, è precipitato dal quarto piano della palazzina.

L’impatto, per la giovanissima vittima di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato mortale. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno stabilizzato il bambino che però, dopo essere stato trasportato all’ospedale San Maurizio in condizioni critiche, non ha retto il forte impatto col suolo: le ferite erano troppo gravi e nulla è servito a salvare la vita del piccolo.



Un tragico incidente a Bolzano

Sulla dinamica dell’incidente indagano ora le forze dell’ordine, giunte sul posto insieme ai pompieri che hanno isolato l’area. L’ipotesi più probabile è che si tratti di una fatalità e, allo stato attuale, per i carabinieri della compagnia di Bolzano non ci sarebbero elementi che facciano pensare a qualcosa di diverso da un tragico incidente. Intanto le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso.