Mattia Maestri è conosciuto per essere il primo paziente a cui è stato diagnosticato il coronavirus in Lombardia.

Mattia Maestri, meglio conosciuto come paziente 1, è stato il primo caso in Italia di positivo al coronavirus. Il 38enne di Codogno ha pubblicato sui social una foto in cui appare con moglie e figlia. Un piccolo gesto in segno di ringraziamento agli amici.

La famigliola appare nella vetrina dell’erboristeria di Casalpusterlengo (Lodi) gestita dalla moglie e dalla suocera di Mattia. Abbiamo detto che la foto è un simbolo di gratitudine nei confronti degli amici. Infatti, l’immagine è corredata da una frase pregna d’affetto, che recita: “Quest’anno più che mai ‘viva l’Italia’ siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi..

A voi va il nostro sentito grazie e… “viva Casale!””.

Coronavirus: l’iniziativa del paziente 1 Mattia

L’iniziativa della famiglia Maestri rientra in un concorso per la miglior vetrina organizzato in onore alla festa patronale dedicata a San Bartolomeo.

La festa del santo si sta svolgendo proprio in questi giorni a Casalpusterlengo. Ricordiamo come tale cittadina del lodigiano sia stata una tra le più colpite dalla pandemia di coronavirus.





Casalpusterlengo, in tutto 150 vittime

A Casalpusterlengo risultano essere 150 le vittime da coronavirus.

Alle ore 21 del 31 agosto si terrà una messa solenne presso la parrocchia principale di piazza del Popolo, per ricordarle. Il rito sarà presenziato dal vescovo. Riguardo a Mattia Maestri, il coronavirus gli è stato diagnosticato ufficialmente la notte tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. Si tratta del primo caso di Covid-19 “autoctono” nel nostro paese, se escludiamo i coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma.