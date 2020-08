La asl di Sulmona è stata chiusa per sanificazione dei locali in quanto due infermiere e due amministrative sono risultate positive al tampone.

A Sulmona due infermiere e due addetti amministrativi dell’asl sono stati contagiati dal Coronavirus. Un problema non da poco che terrà i distretti sanitari di Pratola e Sulmona chiusi nella giornata del 31 agosto e del 1°settembre al fine di procedere con l’opportuna igienizzazione e sanificazione dei locali.

C’è però chi pensa che ci vorrà almeno una settimana prima che i servizi della asl di Sulmona ritornino ad essere attivi. Questo perché a breve saranno resi noti i risultati dei tamponi fatti recentemente. Nella ASL due infermiere e due addette amministrative della struttura sono risultate positive. Ai tamponi si sono sottoposti anche una quindicina di dipendenti della asl di Sulmona compresi due medici. Per loro l’esito del tampone è negativo.





Un virus quindi che non smette di dare pace alla zona della Valle Peligna.

Solo nella zona di Sulmona 12 persone sono state contagiate dal Coronavirus, Pratola invece è stato riscontrato un caso, mentre ve ne sono tre a Bugnara. Dato non da poco, non tutti i casi provengono da focolai già in atto. Anche in questo caso si stanno eseguendo gli opportuni tracciamenti.

A Bari medico 60enne in terapia intensiva

All’ospedale di Bari ormai qualche settimana fa, un medico 60enne è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Il medico aveva tra l’altro contagiato due bambini.