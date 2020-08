Una bambina di soli 11 mesi è risultata positiva al covid: contagiato anche il padre.

All’ospedale Bambino Gesù di Roma è stata ricoverata d’urgenza una bambina di 11 mesi risultata positiva al covid. In seguito i test hanno rilevato la presenza del virus anche nel padre della piccola. A Rieti si registrano tre nuovi casi di coronavirus: padre e le due bimbe risultano positive, ma sono asintomatici.

Per l’intero nucleo familiare è scattato l’isolamento precauzionale.

Bambina di 11 mesi positiva al covid

A Roma si registra un altro caso di covid: una bambina di 11 mesi è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù, dopo essere riusltata positiva al tampone.

In seguito il test ha rilevato la positività al coronavirus anche del padre, che ora si triva in isolamento. La bimba è giunta al Covid Center con febbre alta, e secondo quanto riporta Adkronos, al momento si trova in “condizioni discrete di salute“.

Tre positivi a Rieti

Tra domenica 30 agosto e lunedì 31 agosto a Rieti si sono registrati tre nuovi casi covid. Come informa la Asl locale, padre e due bambine di 8 e 10 anni sono risultate positive al test. Al momento sono asintomatici e si trovano in isolamento.

“All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19“, così annuncia il comunicato dell’Asl.

“Si tratta di un uomo di 53 anni residente/domiciliato a Petrella Salto e le due figlie, una di 10 anni e l’altra di 8. In corso l’indagine epidemiologica sul caso. 159 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici zero“.