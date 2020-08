Un brutto incendio ad Altofonte in provincia di Palermo ha fatto danni grandi al bosco. Evacuate oltre 400 persone. Nessun ferito.

Un brutto incendio ad Altofonte che è divampato nella notte del 30 agosto ha spaventato i cittadini. Ora si inizia a fare il bilancio di quanto è stato distrutto durante questo terribile incendio. Ville gravemente danneggiate, bosco ormai inesistente e soprattutto tanti animali morti poichè non sono riusciti a scappare.

“Siamo terrorizzati, impauriti per quanto abbiamo visto e vissuto questa notte. Adesso stiamo iniziando a fare la conta dei danni. Ci sono alcune villette danneggiate e tanti animali morti, è la tragedia. Certamente tutti quelli che si trovavano nello splendido bosco della Moarda che adesso non c’è più”, ha dichiarato il sindaco di Altofonte Angela De Luca. Il primo cittadino ha trascorso infatti la notte insieme ai suoi cittadini che sono stati costretti ad abbandonare la loro abitazione.





Sicilia, incendio ad Altofonte

Un gravissimo incendio ha sconvolto la cittadina di Altofonte in provincia di Palermo. Già nella mezzanotte 400 cittadini hanno avuto un brutto risveglio ed erano stati fatti evacuare dalle loro abitazioni per poi essere ospitati nelle strutture attrezzate della protezione civile.

Nel frattempo il sindaco Angela De Luca ha continuato a tenere aggiornata la popolazione circa gli sviluppi dell’incendio che stava distruggendo a poco a poco lo splendido paesaggio di Altofonte: Non è ancora finita ma stiamo facendo il punto della situazione con comandante dei carabinieri e della polizia municipale. Appare chiaro a tutti l’attentato che abbiamo subito, non sono servite bombe, armi ,ma hanno distrutto il nostro territorio. Domani dichiareremo lo stato di calamità, perché la montagna per noi era vita, ossigeno, acqua e per tanti lavoro.

Un attentato che ci costerà carissimo dal punto di vista di risorse e di cuore. Paesaggi e luoghi che abbiamo percorso con lo sguardo, da bambini, coi nostri figli adesso nn ci sono più.”

Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se i danni a cose e alla vegetazione appaiono evidenti. L’incendio però ad Altofonte è uno dei più importanti degli ultimi tempi.

Un incendio di tipo doloso che è scoppiato alla stessa ora in cinque punti diversi. Purtroppo il caldo vento dello scirocco ha fatto il resto e nel giro di poco si è formata una lunga fila di fiamme lunga 2 km. “Ci vorranno decenni per restituire il bosco”, ha annunciato il sindaco.