Una giornata che poteva finire in tragedia quella di una famiglia il cui bambino è rimasto chiuso in auto. Il bimbo è stato salvato dai carabinieri.

Sarebbe dovuto essere un piacevole pomeriggio al mare quello di una famiglia il cui bambino di soli 22 mesi è restato chiuso in macchina completamente bloccato sotto il sole e con 30 gradi. Il bambino è stato fortunatamente soccorso da due carabinieri che sono riusciti a estrarre il bambino dal veicolo rompendo i vetri.

Un esito fortunato quindi quello dei genitori che li ha risvegliati da un brutto incubo quel giorno del 29 agosto. Se il bambino non fosse stato tirato fuori in tempo, probabilmente la vicenda sarebbe potuta terminare con una tragedia.





Bambino chiuso in macchina: salvato

I genitori si stavano apprestando a trascorrere un pomeriggio al mare nella località di Santa Marinella, una cittadina nei pressi di Roma quando il loro bambino di poco meno di due anni è rimasto chiuso in auto e completamente bloccato per errore. A complicare non poco le cose il clima di quel giorno le cui temperature toccavano i 30 gradi. I genitori sono quindi andati nel panico e hanno cercato in ogni modo di attirare l’attenzione dei passanti.

Una tensione che è durata 20 minuti. Provvidenziale è stato l’intervento di due carabinieri che hanno salvato il bambino rompendo il vetro della macchina. Un sollievo che è arrivato quando il piccolo ha toccato finalmente le braccia della mamma.

Toccante la lettera del padre ai due carabinieri nella quale ha dichiarato: “Solo l’intervento dei due militari ha evitato che una piacevole giornata trascorsa al mare, si tramutasse in una tragedia.

Il pianto straziante di mia moglie è stato interrotto quando i due carabinieri le hanno messo tra le braccia il suo bimbo sano e salvo Il tutto seguito da un forte applauso da parte dei cittadini presenti sulla strada principale del paese”.