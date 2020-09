Per Galli l'emergenza coronavirus non è finita e le conseguenze dell'estate le vedremo tra qualche settimana.

Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, nel corso del suo intervento nel programma tv Stasera Italia su Rete Quattro, ha detto la sua in merito all’emergenza coronavirus in Italia sottolineando come l’estate sopra le righe potrà avere delle pesanti conseguenze.

“Quello che sarà la conseguenza di un’estate, che è stata evidentemente sopra le righe da parte di coloro che sono andati in vacanza, la vedremo ancora di più nell’arco dei prossimi giorni” Il Professor Galli a #StaseraItalia sull’aumento dei contagi in Italia pic.twitter.com/oDcjxGqiBx — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 31, 2020

Coronavirus, Galli sulle conseguenze dell’estate

“Quello che sarà la conseguenza di un’estate – ha detto il virologo – , che è stata evidentemente sopra le righe per questo momento da parte di alcuni di coloro che sono andati in vacanza, la vedremo ancora di più nell’arco dei prossimi giorni”.

“A fronte di quelli che vengono tamponati al ritorno dalle vacanze da certi luoghi – ha proseguito Galli – ci sono anche altri che, nell’ambito del nostro paese, hanno avuto occasione di avere momenti di rischio rappresentato da situazione affollate”.





La situazione non andrebbe dunque sottovalutata e l’unico modo per poter prevenire il peggio è quello di muoversi in anticipo rispetto al virus, testando il più possibile per andare a scovare l’esercito di asintomatici che diffonde la malattia in maniera del tutto inconsapevole.

A tal punto Galli ha mostrato grande sostegno al piano di “tamponi a tappeto”, circa 400mila al giorno, proposto dal professor Crisanti al governo e al momento in fase di valutazione.