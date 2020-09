Lascia Lampedusa, ma partorisce in volo: è la storia di una migrante che ha dato alla luce il suo piccolo a bordo di un elicottero.

Una migrante positiva al Covid-19 partorisce sull’elicottero che la sta trasferendo da Lampedusa a Salerno. È successo il 1 settembre e la notizia ha subito sollevato gli animi, che stanno vivendo una situazione difficile.



Migrante di Lampedusa positiva al Covid partorisce

È partita incinta da Lampedusa, è atterrata mamma a Palermo. L’incredibile storia a lieto fine ha per protagonista una migrante che si trova sull’isola. Quando era noto che per la donna era imminente il momento del parto, i sanitari del 118 l’hanno soccorsa a bordo di un elicottero. Sul velivolo la migrante è stata assistita dal personale medico: giunta nel capoluogo siciliano, è stata ricoverata in ospedale.

La situazione attuale a Lampedusa

La notizia della nascita arriva in un momento delicato per l’isola. La stessa donna era in corso di trasferimento da un hotspot al collasso. Nei giorni scorsi il Viminale aveva annunciato per il prossimo 2 settembre l’arrivo di tre navi quarantena per i migranti: sono in totale 300 coloro in corso di trasferimento. Intanto non si placano le polemiche sulla gestione dell’emergenza migranti: nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo.





Per alleggerire la struttura dell’isola, è stato previsto un trasferimento in diversi hub siciliani. Tra di essi, Contrada Imbriacola, che registra già un numero di presenze. Nel frattempo, la prefettura di Agrigento ha disposto un trasferimento di 128 migranti risultati negativi al tampone: verranno spostati a bordo di motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera.

La nave Dattilo, sempre della guardia costiera, prenderà a bordo altri 200 migranti.