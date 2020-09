Donna positiva al Covid va al ristorante con la madre, denunciata

Una giovane donna di Caserta è stata denunciata alla Procura locale per essersi recata al ristorante con la madre nonostante fosse positiva al Covid.

Monta l’indignazione a Caserta nei confronti di una giovane donna che ha deciso di recarsi al ristorante con la madre nonostante fosse positiva al coronavirus. La donna ha infatti violato la quarantena domiciliare impostale dalle autorità sanitarie, scatenando l’immediata reazione del direttore generale della Asl cittadina Ferdinando Russo, che ai microfoni dei giornalisti ha dichiarato: “È di una gravità inaudita quello che è accaduto a Caserta.

Un atto di irresponsabilità che potremmo pagare tutti noi”. La donna è stata in seguito denunciata alla Procura della Repubblica cittadina.





Caserta, positiva si reca al ristorante

Nel commentare la notizia, il direttore generale Russo ha spiegato come questo genere di azioni sconsiderate rischia di vanificare gli sforzi compiuti fino a questo momento per contenere il contagio: “Violare l’isolamento perché non si hanno sintomi o si hanno sintomi blandi è gravissimo.

I numeri che stiamo registrando erano previsti, nel senso che ci aspettavamo questa nuova ondata di contagi al rientro dalle vacanze. Finora siamo riusciti a contenere l’infezione. Azioni sconsiderate come quella di ignorare l’obbligo di quarantena rischiano di mettere in ginocchio un sistema che fino ad ora ha funzionato”.

Sempre Russo ha poi aggiunto: “Se uno o più positivi, consapevoli di esserlo, escono e frequentano luoghi di aggregazione come i ristoranti avremo moltissime difficoltà poi a ricostruire la rete dei contatti diretti e a contenere l’espansione del virus”, dedicando nel finale un appello ai giovani, attualmente coloro che sono più colpiti da questa seconda ondata di contagi: “I ragazzi hanno moltissime attività relazionali e frequentano molti luoghi di aggregazione.

La noncuranza potrebbe creare disagi all’intera società, specialmente ora con l’apertura delle scuole e degli stadi“.