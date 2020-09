Giallo a San Benedetto del Tronto, dove una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in mare. Scomparso anche il fidanzato.

Dopo la donna annegata sotto gli occhi della figlia a Salerno, un’altra drammatica notizia arriva da San Benedetto del Tronto: nella celebre località balneare, una ragazza è stata trovata morta in mare. Scomparso anche il fidanzato della giovane.

Ragazza morta a San Benedetto del Tronto

Aveva 25 anni ed era originaria della Repubblica Ceca. Aveva scelto le spiagge italiane per trascorrere le vacanze estive e dalla sua famiglia non potrà mai più fare ritorno.

Nella mattinata di domenica 30 agosto a San Benedetto del Tronto una ragazza è stata trovata morta. Il corpo ormai privo di vita è stato individuato all’altezza della Riserva Sentina, non lontano dalla foce del fiume Tronto, che divide le Marche dall’Abruzzo.

Non è chiaro cosa sia successo e quale sia stata l’esatta dinamica dei fatti. Si infittisce il giallo dopo la scomparsa del fidanzato della giovane, del quale si sono perse le tracce. L’autopsia, che si terrà mercoledì 2 settembre, potrà chiarire quanto accaduto e permetterà l’identificazione della vittima attraverso l’esame del Dna. Da una prima ricostruzione compiuta dai sanitari di Medicina Legale su incarico dei magistrati, la giovane sarebbe deceduta nella serata di sabato 29 agosto.

Stando alle informazioni finora rese note, la 25enne alloggiava a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Con lei un altro ragazzo, che si presume fosse il suo compagno. Anche di lui, sfortunatamente, non si ha più alcuna notizia. Si teme sia affogato come la ragazza.



La Procura di Ascoli Piceno indaga su quanto accaduto e si è già messa in contatto con l’ambasciata e il consolato. Sul cadavere della ragazza sono state individuate due ferite profonde alla coscia. Non si esclude siano state causate dall’impatto con un’elica o un altro oggetto in mare. Al momento del ritrovamento, la ragazza indossava un costume da bagno nero e un paio di orecchini. Si tratta di una turista alta e con i capelli neri.