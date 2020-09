A Vicenza alcuni passanti hanno trovato un cadavere sull'argine del fiume Bacchiglione, nei pressi dell’Università in via dello Stadio.

Al giallo di San Benedetto del Tronto, dove una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in mare e si sono perse le tracce del fidanzato, segue un’altra spaventosa notizia: a Vicenza alcuni passanti hanno individuato un cadavere sull’argine del fiume Bacchiglione.

Vicenza, cadavere sull’argine del fiume Bacchiglione

Lunedì 31 agosto, intorno alle 16, un uomo ormai senza vita è stato notato nell’erba che circonda i lati del fiume Bacchiglione. Ad accorgersi della presenza del corpo sono stati alcuni passanti. Il cadavere si trovava nei pressi dell’Università, in via dello Stadio.

Immediatamente contattati la polizia, i vigili del fuoco e il Servizio di urgenza ed emergenza medica, che sono giunti sul posto.

Restano aperte le indagini per far luce su quanto accaduto e comprendere la dinamica dei fatti, la quale resta ancora incerta. Al momento, infatti, non è chiaro se si sia trattato di un incidente, di un malore, di un suicidio o di un omicidio. Resta aperta ogni pista: gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.



Spetta all’autopsia stabilire la causa della morte, che potrebbe non essere avvenuta nel luogo in cui il corpo è stato ritrovato. Da una prima ricostruzione, infatti, si pensa che il cadavere dell’uomo possa essere stato trascinato dalle acque, soprattutto dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni e all’indomani del violento maltempo che ha colpito il Veneto. Ancora sconosciuta l’identità della vittima, che è un uomo di mezza età.