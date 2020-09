Maltrattamenti sugli anziani: è questa l'accusa che pende su tre operatrici della San Domenico di Pescia, ora ai domiciliari.

Tre operatrici della casa di riposo San Domenico di Pescia (provincia di Livorno) sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti sugli anziani: dalle telecamere di videosorveglianza è emerso che al posto che prendersi cura degli ospiti della struttura li umiliavano, offendevano e spintonavano.

Maltrattamenti sugli anziani alla Rsa San Domenico

Secondo quanto emerso le donne, tutte residenti in Valdinievole e per cui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, non sarebbero dipendenti della residenza per anziani bensì di una cooperativa. L’inchiesta è partita dal familiare di uno degli anziani che, recatosi dai Carabinieri, avrebbe raccontato di aver assistito a dei maltrattamenti.

Così le forze dell’ordine hanno posto delle telecamere nella struttura che sono servite ad incastrare le tre operatrici e a documentare ciò che avveniva nelle stanze della casa di riposo.

Da quanto è emerso pare che agli ospiti venisse razionata l’acqua per impedire che orinassero e che chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro li trattava con insulti e spintoni.





Nell’attesa che una conferenza stampa dell’Arma aggiunga maggiori dettagli, il sindaco Oreste Giurlani si è detto sconcertato e indignato per la notizia.

“Se i fatti fossero accertati, i vertici della cooperativa che nella struttura svolge servizio di assistenza agli anziani dovranno rendere conto alla cittadinanza, magari in un consiglio comunale aperto“, ha affermato. Nel frattempo il presidente della San Domenico Ilaria Camarlinghi ha anche ritirato la sua candidatura per le elezioni regionali in Toscana. Ha però fatto sapere che ciò non è riconducibile all’inchiesta che riguarda la casa di riposo che presiede.