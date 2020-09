Nel periodo estivo ci sono state meno morti da Covid-19 nelle città del Nord.

A luglio al Nord Italia vi sono state meno morti causate da Covid-19. Valori inferiori rispetto al dato atteso per il periodo estivo. Il forte incremento della mortalità osservata in alcune città in concomitanza con la prima fase dell’epidemia di Covid-19, è stato quindi seguito da una riduzione “che ha riportato la mortalità in linea con i valori di riferimento nelle ultime settimane”.

Meno morti al Nord a luglio

Sono calati nel mese di luglio, i decessi nelle città del Nord, con una riduzione del 4% della mortalità rispetto ai dati attesi. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19, relativo al periodo giugno-luglio-agosto, pubblicato dal ministero della Salute.

Si evidenzia, in particolare, una mortalità inferiore alle attese da metà giugno in poi nelle classi 65-74 anni e da metà luglio anche per la classe 75-84 anni “attribuibile ad un ‘effetto harvesting’ associato all’epidemia Covid-19”. Si tratta di un’anticipazione di decessi che sarebbero avvenuti nel breve termine e che “ha determinato un impatto sulla mortalità soprattutto dei sottogruppi di popolazione anziana e con patologie croniche”, si legge nel rapporto.





Le città prese in esame

Nel Sistema di Sorveglianza della Mortalità giornaliera, i decessi dei residenti nelle 19 città prese in esame vengono confrontati con il valore atteso calcolato in base alla media dei 5 anni precedenti: per il Nord sono state prese in considerazione Bolzano, Trento, Aosta, Trieste, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Bologna, Genova; per il Centro-Sud Perugia, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Bari, Potenza, Messina, Palermo.

Nelle città del Nord, i dati mettono in risalto “un trend in diminuzione della mortalità complessiva, che passa da un eccesso significativo pari al +11% a maggio, ad un valore e inferiore all’atteso nel mese di luglio (-4%)”. Rispetto alle singole città, ad esempio, a Torino si passa dai 388 decessi nelle due settimane dal 6 a 19 maggio, ai 268 del 15-28 luglio. A Milano dai 500 dal 6-19 maggio ai 355 del 15-28 luglio.

A Genova da 291 a 255. Dai dati emerge anche l’effetto ‘ondate di calore’ sugli anziani. Un incremento di mortalità associato all’aumento delle temperature è stato registrato, infatti, a Roma, tra fine giugno e inizio luglio in prossimità del primo rialzo di temperature, e a luglio a Milano, Bologna e Bari.