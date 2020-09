La capotreno lo ha invitato a indossare la mascherina, ma lui ha reagito male, tentando una violenza ai danni della donna.

K.I. 24enne della Nigeria ha tentato di violentare una capotreno. L’episodio è accaduto presso la stazione Tiburtina di Roma. Il tutto è avvenuto in pochi minuti. A bordo vi erano altri passeggeri. La capotreno ha invitato il giovane a indossare la mascherina e lui ha reagito con un tentativo di violenza nei suoi confronti.

La Tiburtina di Roma è uno degli snodi nevralgici della capitale dell’intero paese. La donna è stata, in seguito, salvata dagli agenti della polfer, intervenuti dopo aver sentito le grida della sventurata. Il nigeriano è stato tratto in arresto, processato per direttissima e condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere.

Un ragazzo di 24 anni di nazionalità nigeriana ha tentato di violentare una capotreno presso la stazione Tiburtina di Roma.

L’unica “colpa” della donna è stata quella di invitare l’uomo a indossare la mascherina. Intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che hanno arrestato il 24enne. Processato per direttissima è stato condannato a più di quattro anni di reclusione. Come si legge dal Corriere della sera, l’uomo avrebbe afferrato la vittima per un braccio, spingendola in un luogo buio della stazione, dove sarebbe avvenuto il tentativo di violenza.

Un uomo dalle diverse identità

K.I. sarebbe un 24enne nigeriano. In realtà il condizionale è d’obbligo in questo caso, poiché l’uomo, in passato, sembra aver fornito diverse identità, almeno cinque. Durante il processo per direttissima, il 24enne non ha proferito parola, fino a condanna avvenuta.