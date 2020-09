Un uomo aveva accompagnato la famiglia in aeroporto. Nel tentativo di aiutare con i bagagli era salito sul volo senza carta d’imbarco.

Un 30enne aveva accompagnato la moglie e la figlia piccola in aeroporto. Nell’intento di dare una mano con i bagagli era riuscito a eludere i controlli e salire sul volo senza avere la carta d’imbarco. L’uomo però quando ha cercato di scendere dall’aereo è stato fermato dalla hostess scoprendo così che non aveva il biglietto.

La vicenda che è avvenuta nel pomeriggio del 28 agosto è costata all’uomo una multa di ben 2064 euro. Nel frattempo è in corso un audit interno in Aeroporto per ricostruire l’accaduto al fine di capire come l’uomo sia riuscito a superare i controlli.



Era salito senza carta d’imbarco



Una vicenda che è costata all’uomo oltre 2000 euro e all’aeroporto un’indagine interna al fine di capire come è potuto accadere tutto ciò.

A questo proposito la società Aeroporti di Puglia ha dichiarato: “Si conferma la circostanza che il passeggero, dopo essersi sottoposto ai controlli di sicurezza, abbia proceduto a tutte le operazioni di imbarco pur non essendo in possesso della prescritta carta di imbarco”