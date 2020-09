Davide Gennero aveva solamente 22 anni: il fratello Francesco è rimasto ferito e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Due fratelli sono rimasti feriti cadendo in un silos dell’altezza di 40 metri. La vicenda è accaduta nella mattina del 3 settembre a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Il silos era pieno di mangime riempito la sera precedente. I due si trovavano sul tetto della costruzione, impegnati in alcuni controlli, quando a un tratto ci sarebbe stato il cedimento della copertura.

Uno dei due malcapitati, il 22enne Davide Gennero è deceduto. Inutile l’intervento da parte dei soccorsi. L’altro ragazzo, Francesco Gennero, è ancora vivo, seppur in gravi condizioni. Il giovane è stato trasportato presso l’ospedale di Savigliano. I due risultano essere figli del titolare dell’azienda in cui si è verificata la tragedia.

Cavallermaggiore, cade nel silos e muore

La copertura di un silos alto 40 metri di un’azienda agricola è improvvisamente ceduta.

I due giovani fratelli che si trovavano su di essa sono caduti all’interno della costruzione. Uno dei due, il 22enne Davide Gennero è morto. L’altro è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Alba. Presenti anche i membri del nucleo speleo alpino, i carabinieri, i sanitari del 118 e lo Spresal dell’Asl Cn1.

Iniziate le indagini

Al momento i carabinieri si stanno occupando di ricostruire le dinamiche della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due giovani sarebbe svenuto a causa delle esalazioni, mentre stavano ponendo del mais all’interno del silos. L’altro collega avrebbe tentato di aiutarlo. È in seguito intervenuto il titolare dell’impresa che ha chiamato i soccorsi.