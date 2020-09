Vertice su migranti ed emergenza coronavirus a palazzo Chigi. Tra i partecipanti il ministro Lamorgese e il governatore della Sicilia Musumeci.

Vertice a palazzo Chigi sul tema migranti. Sembra che una soluzione sia stata presa: è previsto l’arrivo di due navi che svuoteranno l’hotspot di Lampedusa. Per il governatore della Sicilia Nello Musumeci, ciò non basterà. Quest’ultimo è apparso non soddisfatto riguardo le decisioni prese dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dall’esecutivo.

Conte ha fatto la seguente promessa al sindaco di Lampedusa Totò Martello e allo stesso Musumeci: “Tra giovedì e venerdì arriveranno due navi di grandi dimensioni e contiamo così di svuotare Lampedusa”. Il premier ha inoltre assicurato che si è pronti a rafforzare la sorveglianza sanitaria dei migranti, garantendo alla popolazione la massima sicurezza. Il vertice si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre scorso. In esso si è parlato anche dell’emergenza coronavirus.

Hotspot svuotato: le perplessità di Musumeci

Nello Musumeci ha espresso le sue perplessità circa la decisione presa nel corso del vertice, a cui hanno presenziato i ministri Lamorgese, Guerini, Gualtieri, De Micheli e Di Maio (quest’ultimo in collegamento). Il presidente della regione Sicilia ha specificato che la gente ha paura nella regione, mostrando la sua insoddisfazione per il piano di Giuseppe Conte e dell’esecutivo, con cui rimangono “diversità di vedute”.

Musumeci ha fatto comprendere come ci sia la buona volontà, ma essa da sola non basta.





La posizione di Totò Martello

Differenti le vedute, invece, del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, il quale ha dichiarato di essere “quasi soddisfatto” del vertice, aggiungendo: “Entro venerdì sarà svuotato tutto il centro di accoglienza e saranno fatti dei lavori per il problema della sicurezza e dal punto di vista sanitario”.