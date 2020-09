Un bagno "salato" per i due giovani colpevoli di aver fatto sguazzato nella fontana di Piazza Navona: 600 euro di multa per entrambi.

Multa salata per due ventenni di Torino e Roma che hanno deciso di fare un bagno nella fontana del Moro di Piazza Navona. I due giovani avevanodeciso di rinfrescarsi dal caldo della capitale. Mentre uno dei loro amici li riprendeva con il cellulare, i due non si sono accorti dell’arrivo dei carabinieri del centro che li hanno invitati ad uscire.

Per entrambi 600 euro di contravvenzione. La fontana per fortuna non è stata danneggiata.

Bagno nell’Altare della Patria

Il centro storico di Roma ogni estate si trasforma in una piscina a cielo aperto per molti turisti noncuranti dell’arte. Analoga situazione era accaduta a fine luglio, dove due turisti (un biellorusso di 30 anni e donna veronese di 25 anni) avrebbero immerso i piedi nella fontana del Tirreno dell’Altare della Patria. Anche a loro i carabineiri hanno rilasciato una multa di 600 euro.