La catena di supermercati Conad ha annunciato il ritiro di due lotti di cioccolata a causa della possibile presenza di frammenti di plastica.

Nella giornata del 3 settembre la catena di supermercati Conad ha annunciato il ritiro dai propri scaffali di due lotti di cioccolata a causa delle possibile presenza di frammenti di plastica al loro interno. Il prodotto in questione è il Fondente Noir – Cioccolato Fondente Extra 72% Cacao, venduto a marchio Conad in tavolette a 100 grammi, per il quale l’avviso di ritiro dagli scaffali è stato pubblicato anche sul sito internet del ministero della Salute.





Plastica nella cioccolata, Conad ritira lotti

Il richiamo della merce è stato deciso a causa del potenziale rischio per la salute dei consumatori ed è stato segnalato anche dal ministero della Salute sul proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

I due lotti interessati hanno come codici di identificazione L1330004 e L1328941, con scadenza al 30 ottobre 2021, e sono stati prodotti dalla ditta Chocolats Halba Divisione di Coop nello stabilimento sito a Pratteln, nel Canton Basilea Campagna, in Svizzera.

La contaminazione alimentare è stata confermata anche della stessa Coop in un comunicato: “Il continuo processo di controllo del nostro fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’interno del prodotto”, mentre i responsabili Conad hanno avvisato i propri clienti di restituire eventuali confezioni di cioccolato acquistate in precedenza e provenienti dai lotti contaminati: “Tutti i clienti che sono in possesso di una confezione che riporta i lotti suddetti, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Ci scusiamo per il disagio arrecato”.