Viviana Parisi, trovati altri resti ossei nel bosco di Caronia

Nuovi resti ossei nei boschi di Caronia, potrebbero essere del piccolo Giole: il caso di Viviana Parisi si infittisce.

Nel corso di ulteriori sopralluoghi svolti dalle forze dell’ordine nei boschi di Caronia, dove erano stati ritrovati i copri di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, sono stati rinvenuti altri resti ossei che potrebbe appartenere proprio al bambino.

I nuovi reperti sono stati recuperati a circa 40-50 metri dal luogo dove era stato trovato il figlio della dj e sono emersi grazie ad un’azione di disboscamento in corso da giorni nelle campagne limitrofe all’autostrada A20.

Viviana Parisi, resti ossei nel bosco

Continuano dunque le indagini per il giallo che ha bloccato il messinese e non solo, con la Procura di Patti, competente nelle indagini, che ha disposto che vengano esaminati il cellulare e il tablet della dj.

L’incarico verrà conferito all’ingegnere forense Roberto Consalvi, cui spetta il compito di estrarre e copiare i dati dai dispositivi. Dal contenuto emergeranno sia i messaggi che la 43enne ha inviato e ricevuto nell’ultimo periodo, che le ricerche Google. Proprio grazie a quest’ultime si spera di ricostruire le ultime ore della donna dai percorsi effettuati. Inoltre, nel corso di questa settimana, dal procuratore Angelo Cavallo verrà conferito l’incarico a due ingegneri cui spetterà il compito esaminare l’Opel corsa con cui Viviana Parisi ha avuto l’incidente in galleria, a Caronia e risalire alla dinamica dell’impatto.





Viviana Parisi e Gioele Mondello sono morti nei boschi di Caronia per cause in corso di accertamento. Tra novanta giorni saranno disponili le conclusioni degli esami medico legali dei resti trovati nella vegetazione in avanzato stato di decomposizione.