Crolla una rimessa per autobus alla periferia di Roma: si cercano feriti.

Crollo choc a Roma. Nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre 2020, infatti, è venuta giù una copertura di un edificio adibito a rimessa di autobus. Il crollo è avvenuto in Via Luigi Tamburrano all’incrocio con Via Grotta di Gregna, a Colli Aniene (Roma).

Era una struttura di due piani. Immediati sono stati gli interventi da parte delle autorità competenti e dei vigili del fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto con due squadre munite di autogru, di un’ autoscala, del Carro Crolli e Usar. Non è rimasto nulla in piedi. Non si sanno ancora bene le dinamiche naturali o incidentali che hanno portato al crollo dell’edificio.

Si cercano eventuali feriti

La struttura è un edificio composto da piano terra e piano interrato, quest’ultimo utilizzato per autorimessa di autobus di un’azienda privata.I vigili del fuoco, della compagnia di adesso stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali feriti e persone disperse. Stando ai primi testimoni oculari, però, non dovrebbero esserci persone coinvolte dal “collasso” della struttura. Le squadre impegnate nelle ricerche si stanno servendo anche di cani delle sezioni cinofile, specializzati proprio nel ritrovamento di esseri umani.

Intanto, la polizia ha già aperto le indagini sul caso per cercare di ricostruire la verità intorno a questo crollo. Se non ci fossero dispersi, si tratterebbe di una tragedia evitata. C’è da dire che la struttura risultava da tempo pericolante in quel lato dell’edificio e proprio per questo era stata recentemente sgomberata.