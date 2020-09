Marcello Cannale è l'operaio di 30 anni che è riuscito a salire su un aereo diretto a Genova, in partenza da Bari, senza possedere il biglietto.

Un uomo di 30 anni, Marcello Cannale, ha aiutato moglie e figlia a salire su un aereo in partenza da Bari e diretto a Genova superando indisturbato gli opportuni controlli. Dopo aver aiutato i suoi famigliari a sistemare le valigie ha cercato di uscire dall’aeromobile, ma è stato fermato da una hostess.

Marcello è stato scoperto che era sprovvisto di biglietto. È stato infine sanzionato con 2.064 euro. Cannale è un operaio residente nel quartiere di Ceglie del Campo. Ha provato a giustificarsi affermando di aver fatto un errore: credeva, infatti che l’aereo funzionasse come il treno e ci fosse la possibilità di accompagnare moglie e figlia fino all’interno dei veicolo. La vicenda è accaduta lo scorso 28 agosto presso l’aeroporto del capoluogo pugliese.

L’ufficio delle relazioni esterne della società aeroportuale barese ha spiegato all’Ansa: “È in corso attività di audit interno di Aeroporti di Puglia, per una più puntuale ricostruzione di fatti e circostanze, anche al fine dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori commisurati alla rilevanza dell’accaduto”.