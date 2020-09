Coronavirus in Lombardia: 388 nuovi casi e 1 decesso in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato al 5 settembre, che sale di 388 nuovi casi e 1 decesso.

Come di consueto, gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 5 settembre 2020. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 388 casi positivi, 1 decesso e +134 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo di casi, per quanto riguarda la pandemia nella Regione, a 101.507 contagi, 16.877 morti e 76.708 guariti.

Coronavirus, il bollettino in Lombardia

Assieme ai dati generali della Regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province. In particolare, la provincia con il maggior incremento registrato risulta essere quella di Milano con +184 casi registrati nelle ultime 24 ore.

Nella città metropolitana abbiamo +112 casi. A seguire, come provincia lombarda con il maggior numero di nuovi positivi, ci sono quelle di Brescia con +36, Mantova con +29, Bergamo con +28, Monza e Brianza con +23 e Varese con +21. Le province con dati inferiori rispetto alle altre sono invece Como con +15, Cremona con +11, Lecco con +7.

Abbiamo +6 nuovi positivi nella zona di Pavia, mentre in provincia di Lodi ci sono solo 2 nuovi positivi e in quella di Sondrio nessuno. Un dato decisamente felice e incoraggiante, visto l’andamento del Coronavirus a inizio pandemia.

I tamponi in Lombardia

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 23.409 sul totale di 1.694.925, mentre dei 388 nuovi contagi 65 risultano debolmente positivi mentre 18 sono stati individuati a seguito del test sierologico.

Nei reparti di terapia intensiva della Regione Lombardia ci sono 23 ricoverati, meno 3 rispetto al giorno precedente, e 245 ospedalizzati regolari, 1 in più quindi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%.