Dall'ospedale nel quale risulta ricoverato Silvio Berlusconi per Coronavirus, giungono aggiornamenti circa il suo stato di salute.

Silvio Berlusconi ha il Coronavirus e prosegue la sua degenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dal quale giungono aggiornamenti sul suo stato di salute. Il cavaliere era risultato positivo alla pandemia a seguito di un tampone, dopo aver passato le vacanze in Sardegna, dove anche Flavio Briatore aveva contratto il virus.

Coronavirus, Silvio Berlusconi: aggiornamenti

Secondo quanto diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano, il cavaliere Silvio Berlusconi sarebbe stabile. La diagnosi d’ingresso presso la struttura era stata quella di polmonite bilaterale. “Il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O.

di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, rende noto che le condizioni cliniche del paziente Silvio Berlusconi permangono stabili”, si legge nel bollettino della struttura ospedaliera, “Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo”.

Berlusconi, striscione d’incoraggiamento

“Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme”, firmato Curva Davide Pieri. Questo lo striscione appeso all’ingresso dell’ospedale San Raffaele di Milano, per incoraggiare Silvio Berlusconi durante la sua degenza per Coronavirus.

Si trova proprio sotto il settore dov’è ricoverato il cavaliere, dove oggi sono presenti numerosi giornalisti e troupe televisive.

“Non posso vederlo perché è in isolamento, ieri avevo le lacrime agli occhi ed ero molto scossa, ma lui è un leone”, ha detto la storia fan di Berlusconi, Noelle. “Sono qui per la presenza e per fargli arrivare una preghiera di liberazione e guarigione”, ha aggiunto.