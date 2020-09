Manifestazione dei negazionisti a Roma: chi non andrà in piazza

Sono diversi, da Povia a Sgarbi, gli invitati alla manifestazione dei negazionisti a Roma che hanno deciso di non prendere parte all'evento.

Come già successo a Londra e Berlino, i cosiddetti negazionisti dell’emergenza coronavirus si preparano a scendere in piazza anche a Roma, precisamente in piazza Bocca della Verità. Sono però molti coloro che non parteciperanno alla manifestazione, da Povia ai gilet arancioni che pure si erano radunati a Milano con posizioni simili.

Manifestazione dei negazionisti a Roma

Nonostante l’appello del leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino a diversi soggetti, sono diversi quelli che hanno deciso di non prendervi parte. In primis Giuseppe Povia, che ha definito gli slogan dell’evento “stupidate che non stanno né in cielo né in terra e che fanno ridere anche gli alieni“. Tra questi la convinzione che la mascherina sia un bavaglio, che la pandemia non sia altro che un castello di bugie, che i tecnici dell’Oms siano fantocci.

E ancora che “con le antenne del 5G ci vogliono controllare“.

Diserteranno l’appuntamento anche Diego Fusaro, Vittorio Sgarbi e Antonio Pappalardo, considerato leader dei gilet arancioni. L’ex generale dei Carabinieri ha affermato di non voler andare in piazza per mancanza di chiarezza sugli intenti della manifestazione. “Sono dei mistificatori e sono dei violenti, io appena sento Forza Nuova mi ribolle il sangue!“, aveva definito i rappresentanti dell’estrema destra.

Come prevedibile anche Ilaria Cucchi non sarà presente alla protesta. Essendo quanto di più lontano da no-vaz e complottisti, non si è infatti capacitata della presenza del suo nome tra gli invitati all’appello nella categoria “Diritti civili”.