Avrebbe dovuto essere un ricovero a causa di una caduta domestica. Invece una donna di 75 anni di Avellino ha scoperto di essere positiva al Coronavirus al terzo tampone. Le erano stati già fatti due tamponi di cui uno rapido all’ingresso al pronto soccorso, ma entrambi erano risultati negativi.

Il secondo invece le è stato fatto quando è stata trasferita al reparto di ortopedia a seguito di un’operazione chirurgica. La 75enne non aveva avuto particolari complicanze derivanti dall’intervento e per la giornata del 5 settembre le era stata autorizzazione la dimissione dall’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino dove era ricoverata. Infine le è stato fatto il terzo tampone come da protocollo sanitario, ma questa volta il risultato era positivo.

La donna è stata posta in isolamento.

Ai pazienti e al personale sanitario della donna è stato fatto il tampone che ha dato esito negativo. L’intero reparto nel quale ha soggiornato è stato sanificato. La paziente sta comunque bene e non ha riscontrato sintomi