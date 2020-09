Sono più di 2000 gli insegnanti positivi in Lombardia e personale ATA. Adesso si sottoporranno al tampone.

Data l’ufficialità sul numero di insegnanti positivi in Lombardia: a seguito dell’esame sierologico, infatti, sono risultati positivi 2723 tra insegnanti e personale non docente in Lombardia ed adesso si sottoporranno al tampone. A riferirlo è la Regione a guida Attilio Fontana che fornisce anche il numero totale del corpo docente e ATA che ha svolto un primo test sierologico: ben 56.953.

Alla luce di queste cifre, e di quelle nazionali che riflettono gli insegnanti positivi in tutt’Italia, un dato salta subito agli occhi: degli oltre 206 mila docenti e ATA meno della metà, 98.470, si è registrata per il test sierologico.

Lombardia, 2723 positivi nelle scuole

“Continueremo con i test anche nelle prossime settimane: al fine di garantire la massima copertura degli screening agli insegnanti” – ha dichiarato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, che annuncia anche lo slittamento della campagna di test Covid previsto tra il personale docente ed il personale ATA nelle scuole in Lombardia: “Abbiamo scelto di posticipare al 18 settembre il termine delle operazioni rispetto alla scadenza precedentemente prevista dal governo per il 7 settembre“.

Con una precedente ordinanza, la Regione Lombardia aveva fissato proprio al 7 settembre il rientro a scuola per la scuola dell’Infanzia e al 14 settembre tutti gli altri istituti di ogni ordine e grado, per i percorsi di istruzione e formazioni professionale. Intanto la Lombardia è alle prese con una curva di contagio che nella sola giornata di ieri 4 settembre ha fatto registrare 337 nuovi contagi e 6 nuovi decessi.

Il record ha anche riguardato il numero dei tamponi in Lombardia: 27.324 effettuati mentre nessuna provincia ha registrato zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore.