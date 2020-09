Nel tamponamento avvenuto sull'A4 si registrano 4 feriti non gravi, tra cui un bambino di 12 anni in codice verde.

Sull’A4 Torino-Venezia, sul tratto stradale tra Ospitaletto e Rovato, un tamponamento ha provocato un incidente in cui son rimaste coinvolte 8 persone, di cui 4 feriti. Tra questi, rimasto coinvolto anche un ragazzino di 12 anni. I 4 feriti non gravi sono stati comunque trasportati nel nosocomio più vicino per accertamenti.

Possibile causa del tamponamento un’auto finita contro un furgone.

All’alba di sabato 5 settembre, verso le 6.20, sull’A4 Torino-Venezia è avvenuto un tamponamento che ha coinvolto 8 persone, tra cui si registrano 4 feriti. L’incidente è avvenuto all’altezza di Brescia, più precisamente tra Ospitaletto e Rovato, direzione Milano.

L’Azienda regionale emeregnza urgenza della Lombardia ha immediatamente mandato sul luogo del tamponamento 5 autoambulanze in codice rosso per precauzione.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Ancor non è chiara la dinamica dell’incidente, anche se la momento pare che il tamponamento sia partito dallo scontro di un‘auto contro un furgone. Intanto i Vigili del Fuoco hanno chiuso il tratto di strada per permettere lo sgombero dei mezzi dal tratto interessato. Non si sono registrati bruschi rallentamenti del traffico.



Ferito un 12enne

I medici delle autoambulanze hanno subito prestato soccorso alle 8 persone coinvolte, tra le quali non si regsitrano casi gravi. Solo 4 persone sono state accompagnate agli ospedali più vicini per accertamenti. Tutti risultano esser in codice verde, tranne una donna, in codice giallo. Tra questi, si registra anche un 12enne, prontamente soccorso dall’equipes di medici.