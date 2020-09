Danno fuoco al cane e lo uccidono con una grossa pietra: si cercano i 3 responsabili.

Un cane è stato brutalmente ucciso nel catanese da 3 soggetti ancora non identificati dalla polizia. Nello specifico, l’animale – presumibilmente un randagio di 3 anni – è stato cosparso di gasolio e gli è stato dato fuoco, e poi, per finirlo, è stato colpito con una grossa pietra.

L’episodio è avvenuto domenica scorsa, 30 agosto, su una strada provinciale di Paternò, grosso centro agricolo della provincia di Catania. Da giorni la polizia municipale cerca i tre presunti autori, due adulti e un ragazzino stando a quanto dichiarato da alcuni giovani che hanno assistito alla scena e che, dopo aver messo in fuga i tre, hanno chiamato i soccorsi.

Uccidono un cane e gli danno fuoco

“Un signore grande, uno più giovane, un bambino, hanno tirato una grossa pietra a un cane che fuggiva mentre era in fiamme – ha raccontato Massimo Anicito, presidente del gruppo animalista «Cani randagi», intervenuto dopo la segnalazione – Il cane si era gettato in un ruscelletto e lì gli hanno gettato un grosso masso in testa”. Soccorso e portato al pronto soccorso veterinario, è morto poco dopo. “Era ustionato, la mascella spaccata, un buco in testa”, ha raccontato ancora Anicito.

L’indignazione per un gesto violento quanto gratuito, è stata tantissima e sui social un professionista di Paternò ha addirittura offerto una ricompensa a chi fornirà notizie sui responsabili. I vigili urbani hanno sentito i testimoni e visionato le immagini delle poche telecamere a circuito chiuso della zona, per tentare di individuare i tre.





“I vigili faranno di tutto per individuare i responsabili – ha promesso il sindaco di Paternò, Antonino Naso – di questo gesto vigliacco e vile”. Ci sarebbero anche dei sospetti ben precisi ma finora gli autori non sono stati trovati. Ancora giovedì, stavolta in una strada del paese, è stata trovata la carcassa di un altro cane bruciato ma in questo caso non è chiaro se sia stato dato alle fiamme ancora in vita o già morto.