Davide Brunetto si è spento all'età di 27 anni in seguito ad un incidente stradale che ha avuto luogo in via Pertini a Capaccio Paestum.

Davide Brunetto si è spento all’età di 27 anni in seguito ad un incidente stradale che ha avuto luogo in via Pertini a Capaccio Paestum. Il ragazzo era a bordo di uno scooter quando si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 X che viaggiava in direzione opposta.

Muore un 27enne

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 settembre a Capaccio Paestum, in località Rettifilo, a pochi metri dal liceo scientifico. Un violento impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo della Strada Statale 18, in seguito al quale ha perso la vita un ragazzo di 27 anni, Davide Brunetto. Era a bordo di uno scooter, quando si è scontrato con una Fiat 500 X. Il 27enne è caduto sull’asfalto riportando ferite gravi.

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Gialla di Licinella, che hanno cercato di rianimare il giovane. Purtroppo non vi è stato nulla da fare, con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sotto choc l’altro ragazzo che era alla guida della macchina.





Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Giuseppe D’Agostino, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale, agli ordini del maggiore Natale Carotenuto. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la reale dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Davide Brunetto. Il 27enne sarebbe diventato fra qualche mese papà. Intanto la procura di Salerno ha disposto l’esame esterno sulla salma che sarà eseguito dal medico legale.