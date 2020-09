In provincia di La Spezia in vigore dal 5 al 13 settembre un’ordinanza che impone l’uso della mascherina durante tutto il giorno.

A causa di un focolaio sviluppato nella comunità sudamericana in provincia di La Spezia, la regione Liguria ha emesso un’ordinanza che obbliga i residenti di La Spezia dal 5 al 13 settembre di indossare la mascherina tutto il giorno. Il contagio è avvenuto nella comunità sudamericana in seguito ad una festa.

Si tratta di un numero di contagi in Liguria importante. Si parla di 95 contagi nella regione mentre nell’asl5 di La Spezia sono oltre una quarantina. Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha comunque rassicurato: “la pressione sugli altri ospedali è minima”.



Nuovo focolaio a La Spezia

Un’ordinanza in vigore dal 5 al 13 settembre emanata dal governatore della Liguria Giovanni Toti, ha stabilito nella provincia di La Spezia l’obbligo di indossare la mascherina durante tutte le ore del giorno. Nei giorni scorsi è scoppiato un contagio proprio nello spezzino in una comunità sudamericana per lo più composta da persone di nazionalità dominicana. Si tratta di 45 contagi di cui 5 sono in terapia intensiva.

In relazione al recente aumento di contagi in Liguria e in particolare nello spezzino, il governatore Giovanni Toti ha affermato: “nel territorio della Asl 5 è successo quello che avevamo già vissuto nella Asl 2 con il cluster di quest’estate, in seguito a una festa che si è tenuta nel nord della Toscana con cittadini prevalentemente dominicani: il cluster ha creato una catena di “sotto cluster” derivati, i nostri uffici li stanno tracciando da giorni e se necessario sarà rafforzato il personale di pronto soccorso”.

I contagi in Liguria

Nelle ultime 24 ore in Liguria sono stati registrati 95 contagi in più di cui 87 sono i pazienti asintomatici. Anche a Genova è stato riscontrato un significativo aumento del numero dei contagi. Si parla infatti di 44 nuovi positivi tra cui sono stati identificati anche una mamma e il suo bambino e 10 contagi in una casa di riposo. Il numero totale dei contagiati in Liguria ammonta a 1770 casi, con 80 positivi in più rispetto a venerdì 4 settembre.