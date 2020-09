Le previsioni del meteo prevedono un brusco peggioramento che potrebbe intensificarsi nella fascia tra il 10 e 12 settembre.

Come elaborato dalle previsioni meteo, già alla fine di domenica 6 settembre si assisterà ad un peggioramento delle condizioni climatiche soprattutto al centro-sud, e che potrebbe dare adito a forte maltempo soprattutto nella fascia tra il 10 e 12 settembre.

Previste piogge tsui settori centro-meridionali, in particolare Tirreno e basso-Adriatico.

Previsioni del meteo del 10-12 settembre

Secondi quanto raccolto dai principali centri di previsioni del meto italiani, a partire dal tardo pomeriggio di domenica 6 settembre una forte perturbazione potrebbe colpire l’ntera Penisola, sfociando in forte maltempo soprattutto nella fascia tra il 10 e il 12 settembre.

Le indagini sul lungo-medio periodo infatti hanno rilevato un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nella seconda metà della prossima settimana (10-12 settembre).





Forte perturbazione mediterranea

Più nello specifico, il Mediterraneo potrebbe esser colpito da una perturbazione che all’inizio colpirebbe le zone delle isole, per poi allargarsi all’intera penisola. Con buone probabilità si attendono temporali piuttosto estesi e intensi da Nord a Sud.

In particolar modo, si attendono rovesci di ingente intensità soprattutto sulle regioni tirreniche, come la Sardegna. In seguito, si estenderà a Toscana, Lazio, Campania e le aree appenniniche di Umbria, Abruzzo e Molise.

Nel corso della settimana la perturbazione si estenderà anche alle zone adriatiche del centro, fino a raggiungerà il Nordovest. Anche in questo caso previsti rovesci e piogge intense, soprattutto nelle zone montane. Ricordiamo che il tempo può variare di giorno in giorno, perciò per ulteriori aggiornamenti è sempre meglio tenersi informati sulle condizioni meteo delle singole regioni e città.