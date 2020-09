Ha accusato un mancamento durante una diretta Facebook da casa Lorenzoni, candidato alla carica di Governatore per il Veneto risultato positivo al Coronavirus

Arturo Lorenzoni, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra positivo al Coronavirus da alcuni giorni, ha accusato un malore mentre si trovava in collegamento, in diretta Faceboo, con il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta ed il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Malore per Arturo Lorenzoni in diretta Facebook

Lorenzoni stava parlando dalla sua abitazione, nella quale si trova in quarantena dopo essere risultato positivo al tampone, quando improvvisamente non si è sentito bene ed il collegamento è stato interrotto dai familiari che hanno soccorso l’eponente politico. Secondo quuanto emerso, il candidato alla carica di Governatore, sfidante dell’uscente Zaia, si sarebbe ripreso poco dopo ed il frammento video relativo al malore è stato immediatamente rimosso da Facebook.

In via precauzionale però, come riferito dallo staff, Lorenzoni è stato trasportato al Pronto Soccorso di Padova in ambulanza dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che avrebbe comunque dovuto effettuare nella giornata di lunedì 7 settembre. Sempre lo staff ha spiegato che il malore, un mancamento, sarebbe la conseguenza dello stress di questi giorni sommato ad un calo di pressione.