L'allarme è scattato in data 6 settembre poco prima delle 22: a portarselo via un probabile arresto cardiaco.

Un uomo di 52 anni in vacanza a Clusone (Bergamo) ha avvertito un malore ed è morto. Probabilmente si è trattato di un arresto cardiaco che non ha dato scampo al povero sventurato. L’episodio è accaduto in data 6 settembre, poco prima delle 22.

Il 52enne si trovava in località Fiorine. Immediati i soccorsi: sono giunti un’ambulanza, un’autoambulanza medica e l’elicottero del 118 di Brescia. I sanitari hanno fatto di tutto per tentare di salvare l’uomo, residente in provincia di Varese, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

