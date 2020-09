Primi casi di scuole chiuse a causa del coronavirus: si tratta dell'istituto comprensivo e di quello alberghiero di Taverna.

Le lezioni non sono ancora ufficialmente iniziate e vi sono già i primi casi di scuole chiuse causa coronavirus: dopo il caso della Marymount International School è la volta di due istituti di Taverna in provincia di Catanzaro.

Scuole chiuse a Taverna

Dati i recenti casi di infezione rilevati all’interno del territorio comunale, il sindaco Sebastiano Tarantino ha ritenuto utile disporre la chiusura di due scuole, vale a dire l’istituto comprensivo e l’istituto alberghiero Montalcini. In quest’ultimo si stavano svolgendo i “piani di apprendimento individualizzati e la sessione straordinaria di settembre dell’esame di Stato 2019-2020 per i candidati esterni“.

Le due ordinanze di stop valgono da lunedì 7 settembre fino a nuove disposizioni: non si sa dunque se le strutture verranno riaperte in tempo per la ripresa ufficiale della didattica in presenza fissata per la settimana successiva.

Il primo cittadino ha altresì incaricato la polizia municipale e le forze dell’ordine di garantire l’esatta osservanza delle sue disposizioni prese allo scopo di, si legge nel testo, salvaguardare la salute degli alunni e del personale. L’emanazione del provvedimento è inoltre avvenuta in attesa di una decisione da parte della Regione.

Sul territorio di Taverna si sono infatti registrati due casi positivi al coronavirus. Avendo le due persone infette partecipato ad un matrimonio, si teme che possano aver trasmesso l’infezione anche ad altri partecipanti. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità sanitarie.