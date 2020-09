Dopo il matrimonio in 100 finiscono in quarantena: un invitato è risultato positivo al covid.

C’è grande preoccupazione a Foggia per un episodio che potrebbe generare un focolaio covid di grande dimensioni. L’origine è una festa di matrimonio alla quale ha preso un uomo che, solo una settimana dopo, ha scoperto di essere positivo grazie ad un tampone effettuato per motivi di lavoro.

La Asl di Foggia ha dunque avviato lo screening degli invitati al matrimonio per tracciare l’eventuale catena di contagio e ben 100 persone sono finiti in isolamento fiduciario per due settimane, secondo i protocolli.

Positivo al matrimonio: 100 in quarantena a Foggia

“Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva – informano dalla Asl di Foggia – per monitorare il loro stato di salute.

Sempre dalla Asl specificano che i tamponi, secondo direttive regionali, vengono effettuati solo in caso di sintomatologia da Covid 19″. In effetti la Regione Puglia su questo punto è stato molta chiara prevedendo che le persone in quarantena saranno sottoposte a tampone solo qualora subentrassero i sintomi durante il periodo di isolamento. Nell’arco dei 14 giorni saranno in costante contatto con il personale dell’Asl che monitorerà il loro stato di salute.





Quanto avvenuto al ricevimento nuziale in Puglia è purtroppo uno dei trend in questo periodo dell’emergenza sanitaria nel quale si registrano molti casi provenienti da situazioni di ritrovo e festeggiamenti. L’età dei contagiati, come noto, si è fortemente abbassata, attestandosi intorno ai 30 anni, e questo contribuisce ancor di più a rendere rischiose le feste e le riunioni con un alto numero di persone.