Incidente sull’A2, auto contro camion a Campagna: morto un 30enne

Un ragazzo di 30 anni è morto in un incidente stradale tra Campagna e Contursi Terme sull'A2: si è scontrato con un camion.

Tragedia sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, dove nella mattinata di lunedì 7 settembre 2020 si è verificato un incidente nei pressi di Campagna che ha coinvolto un’auto e un camion: a causa del forte impatto il conducente della prima ha perso la vita sul colpo.

Incidente sull’A2 a Campagna

Il sinistro ha avuto luogo precisamente al km 42,138 tra i comuni di Contursi Terme e Campagna. Le cause e la ricostruzione del fatto sono ancora in via di accertamento, ma da ciò che si apprende una Smart si è scontrata con un mezzo pesante in direzione nord. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con tre ambulanze, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che guidava l’autovettura.

Essendo questa andata distrutta, si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la vittima dall’abitacolo. Si tratta di un ragazzo di circa 30 anni di origini ucraine. Presenti sul luogo del sinistro anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, che hanno temporaneamente bloccato il traffico tra gli svincoli di Contursi e Campagna e deviato le auto con uscita a Petina e successivo rientro.





A gestire la viabilità e a ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile è stata la Polizia Stradale di Eboli. Gli agenti hanno intanto svolto tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto nonché come sia avvenuto l’impatto tra i due mezzi.

Per il momento rimangono ignote anche le condizioni del conducente del camion: l’unica certezza è che non sia deceduto.