Il ragazzo si era tuffato in mare per farsi un bagno, trovandosi con bruciatore sul volto: trasportato al'ospedale di Torrette.

Una medusa ha punto al volto un giovane di 22 anni: il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso. L’episodio è accaduto a Palombina (Ancona). Si era tuffato in mare per farsi un bagno, inconsapevole che di lì a poco sarebbe stato aggredito dall’animale marino.

Dopo aver immerso la testa in acqua è stato attaccato dalla medusa con i suoi tentacoli.

Medusa aggredisce un giovane: ha chiesto aiuto

Dopo essere stato punto dalla medusa, il ragazzo ha chiesto aiuto ai bagnanti presenti, che hanno chiamato il 118. Il 22enne è stato portato d’urgenza presso l’ospedale di Torrette. Sembra che il ragazzo sia stato ricoverato in condizioni molto critiche e si è temuto uno choc anafilattico. Le persone che hanno assistito all’aggressione sono rimaste sconvolte.





Bruciori e ustioni sul corpo del ragazzo

Dopo essere stato aggredito dalla medusa, il ragazzo ha iniziato a sentirsi male accusando bruciori e ustioni sul volto. Dopo essere entrato a contatto con i tentacoli dell’animale, il 22enne si è gonfiato in maniera preoccupante.

Una donna ha chiesto, di conseguenza, una pasticca di cortisone per soccorrere il giovane sventurato. L’ambulanza è giunta cinque minuti dopo l’avvenuta segnalazione. Una medusa anomala, di grandi dimensioni e molto aggressiva, del tutto diversa dagli altri esemplari avvistati di recente nelle acque anconetane e considerati non nocivi. Come leggiamo dal Resto del Carlino, sembra che la vicenda si sia conclusa per il meglio. Sicuramente, il ragazzo ricorderà per molto tempo questo brutto incidente di fine estate.