Protagonista della vicenda un uomo di 30 anni che stava attendendo l'esito del tampone.

Un uomo di 30 anni ha fatto perdere le sue tracce fuggendo dal covid hospital mentre attendeva dell’esito del tampone. Le forze dell’ordine lo hanno infine ritrovato in stazione. È accaduto a Maddaloni, in provincia di Caserta. Il giovane risulta avere problemi psichici ed essere in cura presso il centro di igiene mentale sito nel territorio.

L’uomo si trovava ricoverato nel reparto covid di una struttura ospedaliera locale, in quanto era risultato positivo recentemente. Dopo aver trascorso alcuni giorni presso il reparto dedicato, i sanitari stavano verificando l’eventuale guarigione da parte del 30enne.

Attendeva l’esito del tampone nel covid hospital

Dopo che il primo tampone era risultato negativo, il 30enne stava attendendo l’esito del secondo, affinché potesse essere dimesso in maniera definitiva in caso di guarigione confermata.

L’uomo, che già in precedenza aveva tentato diverse fughe dall’ospedale, ci ha riprovato, questa volta riuscendoci. In seguito, sono state avvertite le forze dell’ordine.





Aveva raggiunto la stazione

Le forze dell’ordine si sono messe immediatamente alla ricerca del ragazzo.

Lo hanno infine ritrovato presso la stazione di Maddaloni, che lui aveva raggiunto, forse con la volontà di fare ritorno a casa. L’estate 2020 è stata caratterizzata da una serie di tentativi di fuga e da ulteriori tentativi di raggirare i controlli. Selvaggia lucarelli ha parlato, ad esempio, del caso di una ragazza che è riuscita a rientrare dalla Sardegna a Milano, pur manifestando diversi sintomi importanti, come la febbre.