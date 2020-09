Un suv finisce contro un furgoncino ad Avellino e nel forte impatto perdono la vita due persone.

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 settembre, lo scontro tra un suv e un furgoncino ha portato alla morte di due persone, una coppia di Avellino le cui generalità non sono state ancora rese note, e al ferimento di ben altre dieci.

L’incidente stradale è avvenuto nella provincia del capoluogo campano, tra San Marco in Lamis e San Severo all’altezza dell’incrocio con Apricena, nel Foggiano. Le persone lese sono state immediatamente trasportate tra gli ospedali di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo.

Suv contro furgoncino ad Avellino: 2 morti

Al momento ben poco si conosce in merito alla dinamica del violentissimo scontro avvenuto tra un suv Mercedes, a bordo del quale viaggiavano cinque persone, ed un van della Dacia, con a bordo altre sette, tra cui le due vittime.

A quanto si apprende dalla stampa locale, l’uomo – probabilmente alla guida della van – è morto all’istante, mentre la donna poco dopo il ricovero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia).





Sarà compito dei carabinieri ora provare a ricostruire la genesi del sinistro per permettere di individuare anche eventuali responsabilità di uno dei due mezzi coinvolti.

Come accennato in precedenza, poco si conosce sulle vittime così come sui feriti, tutti sottoposti a test a seguito dell’incidente con il bollettino medico che è però rimasto privato. Sul posto sono intervenuti i militari insieme agli operatori del 118 che hanno immediatamente soccorso le persone coinvolte.