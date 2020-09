In Campania il test sierologico per i docenti e per il personale scolastico è obbligatorio: lo ha deciso il governatore De Luca.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha reso obbligatorio il test sierologico per i docenti e per il personale scolastico della sua regione in vista della ripresa della didattica in presenza L’esecutivo centrale aveva invece lasciato ai singoli la possibilità di decidere se sottoporvisi o meno.

Test sierologico obbligatorio per docenti in Campania

L’annuncio è giunto nella mattinata di lunedì 7 settembre a margine della presentazione del progetto del Palazzetto dello Sport di Salerno: “Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale abbiamo deciso che è volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio“.

Il Presidente ha quindi aggiunto di aver approvato un piano per l’effettuazione delle analisi che permetterà di affiancare il lavoro dei medici di medicina generale e di avere i tamponi con i risultati definitivi già entro le 24 ore.

Solo nella giornata precedente i sierologici effettuati al Palabarbuto di Fuorigrotta avevano evidenziato la presenta di 21 positivi asintomatici su 452 soggetti testati. Al momento su 170 mila insegnanti in Campania sono 38 mila quelli che si sono già sottoposti al controllo.

Ha inoltre affermato di aver investito dei fondi regionali nell’acquisto di termoscanner per le scuole, ritenendo poco credibile la proposta del Ministero della Pubblica Istruzione di far misurare la temperatura a casa. Mentre si attende la riunione di Giunta per comunicare ufficialmente il rinvio al 24 settembre dell’inizio delle lezioni, ha lamentato anche la mancanza di dati certi relativi a personale scolastico, insegnanti di sostegno e arrivo dei banchi singoli.