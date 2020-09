Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato in un'azienda agricola di Polignano a Mare: 78 positivi su 159 tamponi eseguiti.

Sono 78 i positivi individuati tra i dipendenti di un’azienda agricola di Polignano a Mare, in Puglia, dove è scoppiato un nuovo focolaio di coronavirus. I controlli sono scattati non appena una lavoratrice ha lamentato i primi sintomi, ma si teme che il contagio abbia fatto in tempo a uscire dall’azienda e a espandersi anche tra parenti e amici dei dipendenti.

Al momento sono stati eseguiti 159 tamponi.

Polignano, focolaio in azienda agricola

L’azienda in questione, la SOP, ha subito provveduto alle operazioni di sanificazione degli ambienti, mentre il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha dato il via a un’indagine epidemiologica che hanno confermato l’esistenza di un focolaio tra i dipendenti.

Sotto osservazione anche il Comune di Polignano a Mare, dove una stagista è risultata positiva al coronavirus.

Il sindaco Domenico Vitto ha disposto la chiusura degli uffici a scopo precauzionale, mentre tutto il personale è stato sottoposto a test sierologico. Al momento, la metà degli esami ha dato esito negativo.

LEGGI ANCHE: