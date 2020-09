“La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy.” Lo annuncia Nicola Zingaretti in una nota ufficiale.

La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel processo che giudicherà quanto è successo con la morte di Willy. Lo ha annunciato in una nota ufficiale pubblicata su Twitter il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ha inoltre precisato che la famiglia di Willy non sarà lasciata sola in questo duro periodo dove il dolore per il figlio scomparso è tanto.

Nicola Zingaretti in un precedente post sui social, aveva inoltre dichiarato che. La madre aveva infatti dichiarato che da grande avrebbe voluto fare il cuoco. Una memoria importante dedicata ad un ragazzo che ha perso la vita venendo in soccorso di un suo amico.

”Per lui, per il suo altruismo, in sua memoria contro la violenza” ha scritto sempre su Facebook Zingaretti.





Omicidio Willy, l’impegno di Zingaretti

Per il ragazzo ventunenne morto a Colleferro, Nicola Zingaretti ha speso molte parole sui social. Tra le altre cose ha annunciato che, in memoria di Willy, sarà intitolato un istituto alberghiero. “Willy voleva fare il cuoco, oggi ce lo racconta sua madre.

Tutti noi piangiamo questo ragazzo generoso, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia.”