In un supermercato di Arienzo in provincia di Caserta, una donna ventinovenne di Castellammare di Stabia ha rubato ben 23 barattoli di Nutella. La refurtiva era stata nascosta nel passeggino della bambina insieme ad alcuni dolci da forno. La donna che era già nota alle forze dell’ordine, era stata in passato denunciata per furto ed è stata arrestata dai carabinieri locali della Stazione di Arienzo.

Ladra ruba barattoli di Nutella

La refurtiva era stata rubata insieme anche a dei dolci da forno. La donna tuttavia è stata scoperta da un carabiniere presente in zona fuori servizio e dalla cassiera del supermercato. La giovane mamma di 29 anni era stata già in passato denunciata per furto ed era nota alle forze dell’ordine. Una volta arrestata la donna, la merce è stata riportata indietro nel supermercato e sistemata nuovamente sugli scaffali.

L’anno scorso in un supermercato di una nota catena distributiva di Casalecchio in provincia di Bologna due uomini avevano tentato di rubare ben 700 euro di Nutella.

Gli uomini che erano entrati al supermercato con un carrello ciascuno erano stati identificati poco dopo. Uno dei due era stato arrestato mentre il secondo si era dato alla fuga.