Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 9 settembre, che sale di 1.474 casi e 14 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 9 settembre. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 1.434 casi positivi, 14 decessi e 471 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 281.583 contagi, 35.577 vittime e 211.272 guariti.





Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco dopo le ore 17, il ministero della Salute ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Dai dati analizzati emerge ormai un sostanziale incremento generale dei contagi su quasi tutto il territorio italiano, pur in maniera decisamente più lieve rispetto alle prime fasi dell’emergenza.

Al primo posto per numero di contagi troviamo ancora la Lombardia con 8.324 casi attualmente positivi, seguita dal Lazio con 4.270, dall’Emilia-Romagna con 3.554, dalla Campania con 3.504, dal Veneto con 2.937, dalla Toscana con 2.141, dal Piemonte con 1.864 casi, dalla Sicilia con 1.527, dalla Puglia con 1.414 e dalla Sardegna con 1.233 contagi.

Sotto i mille casi troviamo la Liguria con 907, l’Abruzzo con 506, il Friuli-Venezia Giulia con 511, le Marche con 410, l’Umbria con 373, la Calabria con 362, la provincia autonoma di Trento con 320 contagi, la provincia autonoma di Bolzano con 223 e la Basilicata con 138 contagi.

Per ultime abbiamo infine le regioni sotto i cento contagi, anch’esse interessate dall’incremento dei positivi. Con 92 contagi c’è infatti il Molise mentre alla fine troviamo la Valle d’Aosta con soltanto 34 casi di coronavirus. Al momento, dei 34.734 casi attualmente positivi 32.806 si trovano in isolamento domiciliare, 1.778 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 150 sono in terapia intensiva.

Rettifiche dei dati regionali

Assieme al bollettino sono state inoltre fornite anche delle note esplicative riguardo un riconteggio dei positivi effettuato dall’Abruzzo. In particolare, tre pazienti registrati nei giorni precedenti sono stati sottratti dall’elenco dei contagi essendo stati presi in carico da un’altra regione. La Regione Emilia-Romagna ha invece comunicato che a seguito di una verifica sui dati dei contagi dei giorni precedenti è stato eliminato un caso erroneamente classificato come Covid-19.