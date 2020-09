Un incidente avvenuto a Casnate con Bernate ha causato un bilancio di due morti, entrambi ragazzi di 24 anni.

Tragedia nel comasco, precisamente a Casnate con Bernate, dove due ragazzi di 24 anni sono morti in un incidente stradale. La loro auto ha preso fuoco dopo essere precipitata in un fosso probabilmente a seguito di un sorpasso.

Incidente a Casnate con Bernate

I fatti hanno avuto luogo nella serata di martedì 8 settembre 2020 precisamente in vai Socrate. Per cause ancora in via di accertamento la vettura su cui viaggiava la coppia è finita fuori strada cadendo in un fosso. Dalle iniziali ricostruzioni sembra che, dopo aver superato un veicolo, sia uscita dalla carreggiata andando a sbattere contro un albero. L’impatto violento l’ha anche fatta ribaltare e prendere fuoco, e in breve tempo le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Sono stati alcuni automobilisti ad accorgersi del sinistro, che non sembra aver coinvolto altri veicoli, e a chiamare i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I Carabinieri di Cantù hanno provato a spegnere l’incendio con gli estintori prima che arrivassero i Vigili del Fuoco che, sedate le fiamme, hanno estratto i due giovani rimasti intrappolati tra le lamiere.





Il conducente è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni, dove purtroppo è morto dopo poche ore. Il passeggero, una 24enne originaria di Grandate, è invece deceduta sul colpo. Inutili infatti le manovre di rianimazione tentate dai volontari, giunti sul posto con due ambulanze, un’automedica e un elisoccorso.